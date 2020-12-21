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الجيزة- أ ش أ:

قامت محافظة الجيزة بغلق وتشميع 18 مركزا للدروس الخصوصية بالأحياء والمراكز خلال حملات تم شنها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومواجهة مراكز الدروس الخصوصية.

وقال أحمد راشد محافظ الجيزة - في تصريح اليوم الاثنين - إن مراكز الدروس الخصوصية التي تم غلقها واقعة بجوار عدد من المدارس بأحياء الدقي وشمال الجيزة والعجوزة والوراق والطالبية ومراكز أوسيم و الحوامدية وذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي اتخذتها المحافظة لمواجهة مراكز الدروس الخصوصية وغلقها لما لها من أضرار بالغة على المنظومة التعليمية وأولياء الأمور.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بقطع المرافق عن هذه المنشآت، والتأكد من عدم إعادة فتحها مجددًا، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية .

ولفت راشد إلى أن المراكز التي تم غلقها شملت 7 مراكز للدروس الخصوصية بمركز أوسيم ، وفي حي شمال الجيزة تم غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية الي جانب غلق وتشميع مركز بحي الوراق وآخر بالعجوزة، وفي حي الدقي تم غلق 3 مراكز للدروس الخصوصية، بالإضافة إلى غلق وتشميع مركزين في قرية بمدينة الحوامدية ومركز بحى الطالبية .

وناشد راشد الأهالي وأولياء الأمور بضرورة الإرشاد فورًا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل الطلاب ليتم فورًا غلقه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله، مضيفًا أن مديرية التربية والتعليم أعدت وسائل بديلة للطلاب المترددين على مراكز الدروس الخصوصية من خلال المجموعات المدرسية بشكل مطور يحقق الاستفادة القصوى للطلاب والمدرسين.​