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"عقارات الدولة" توقع اتفاقية تعاون مع "المساحة الجيومكانية"

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"عقارات الدولة" توقع اتفاقية تعاون مع "المساحة الجيومكانية" "عقارات الدولة" توقع اتفاقية تعاون مع "المساحة الجيومكانية"
سعياً من الجانبين لتكثيف الجهود بالمجالات ذات الاهتمام المشترك

وقّع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه اليوم، مذكرة تعاون مع رئيس الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية المكلف الدكتور بندر بن صالح المسلماني، وذلك في مقر عقارات الدولة بالرياض.

وأوضح "بافقيه" أنّ المذكرة تهدف لرفع التنسيق المشترك وتمكين عقارات الدولة من الاستفادة من البيانات والمعلومات والخدمات الجيومكانية وتكثيف الجهود في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد أن المذكرات تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وحوكمة البيانات واستخدام المنصة الجيومكانية الوطنية، إلى جانب الربط بمنصة (إحكام) للجان النظر في طلبات تملّك وتعديل العقارات، مؤكداً أهمية التكامل بين عقارات الدولة وجميع الجهات الحكومية وصولا لتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، نوه "المسلماني" بالعمل المشترك مع عقارات الدولة من أجل خدمة الأهداف الوطنية الكبرى والعمل جنباً إلى جنب وفق ما يحقق المصلحة العامة ويرتقي بها، مشيرا للجهود المهمة التي ظلت تبذلها الهيئة العامة للمساحة من أجل اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية.

وأكد عزمهم مواصلة العمل للارتقاء بها والإشراف عليها ومراقبتها بما يحقق الجودة وتحسين الأداء وتوفير البـيانات والمنتجات والخدمات والتطبيقات الإلكترونية والخرائط الطبوغرافية والجوية.

وأوضح أن الاتفاقية ستمكّن عقارات الدولة من الاستفادة من جميع هذه الخدمات بما يدعم رسالتها وأهدافها الاستراتيجية في الحماية والحفاظ على عقارات الدولة.محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ إحسان بافقيه

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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