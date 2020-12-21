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صور.. وزير الإسكان يتفقد الممشى السياحي في أسوان الجديدة

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صور.. وزير الإسكان يتفقد الممشى السياحي في أسوان الجديدة صور.. وزير الإسكان يتفقد الممشى السياحي في أسوان الجديدة

مصراوي Masrawy

02:47 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، مشروع الممشى السياحي بمدينة أسوان الجديدة، ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز المدينة باستثمارات تصل لنحو 3 مليارات جنيه.

واستقل وزير الإسكان، يرافقه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وعدد من نواب المحافظة وقيادات وزارة الإسكان ورئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، مركبًا نيليًا وسيارة جولف، لتفقد كافة أنحاء المشروع.

‫وقال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة أسوان الجديدة، إن زيارة وزير الإسكان للمدينة تضمنت تفقد مشروعات الإسكان الاجتماعي، ومشروع الممشي السياحي والشريط النهري، على مساحة 1050 فداناً، وتبلغ المرحلة الأولى نحو 181 فدانا، وتضم 66 فيلا "كاملة التشطيب" جارٍ تنفيذها على مساحة 14 فداناً، وجرى الانتهاء من أعمال تشطيبات الواجهات بالفيلات، كما يضم الشريط النهرى 80 فيلا أخرى، جارٍ تنفيذ 63 فيلا منها "كاملة التشطيب، وجارٍ تنفيذ الممشى السياحى بطول 1500م، والحديقة النيلية بطول 6 كم، وتتكون من (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - مسرح رومانى - مناطق خضراء - مراسٍ سياحية - مناطق ألعاب أطفال - مسارات حركة المشاة - برجولات خشبية - أماكن انتظار السيارات)، لخدمة جميع أهالى أسوان.

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