إحالة أوراق شقيقين متهمين بقتل مزارع في قنا للمفتي

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مصراوي Masrawy

قنا-عبدالرحمن القرشي :

قضت محكمة جنايات قنا، بإحالة اوراق شقيقين لفضيلة مفتى الجمهورية، لأخذ الرأى الشرعي في اعدامهما، لقيامهما بقتل عامل أخذا بالثأر، وتحديد جلسة دور يناير للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي وشريف عفت مصطفى وأحمد عبدالحي قورة بامانة سر صلاح فراج وعلاء سلوك و محمد حسنى.

تعود أحداث القضية ليوم ٢٤ يوليو ٢٠١٦ عندما تلقى مدير أمن قنا بلاغا بمصرع "هاني.ع" عامل و مقيم بقرية فاو قبلي بدشنا، إثر قيام مجهولين بذبحه أثناء تواجده بسوق قرية البطاطخة بمركز قنا.

وكشفت تحريات النقيب محمد ايهاب خلف الله رئيس مباحث مركز قنا، أن مرتكبى الواقعة "عبد الحسيب ا" وشقيقه "نصر "، ووالدهما، إذ تربصوا بالمجنى عليه أثناء تواجده بسوق قرية البطاطخة، وقام المتهم الأول بشكل حركته بينما قام الثانى بذبحه من رقبته وكان الثالث يشد من ازرهما و ذلك أخذا بالثأر لعمهما الذى قتل على يد عائلة المجنى عليه.