أخبار عاجلة

البداية من جدة.. "أمير مكة" يستهل جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة غداً -
استشاري أمراض قلب: لا صحة حول قضاء دخان حطب السمر على كورونا -
"الشهلوب" إلى عالم الإبل.. صفقة بـ6 متون وهدايا تنهال وبغيته إنجاز الـ35 -
نجاح عمليتين لزراعة القرنية لمريضين بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر -
الحكومة اليمنية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي في الرياض -
سيعطى حسب الأولوية.. الأردن تعلن موعد وصول لقاح كورونا -
حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ -
التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي -
تركها خطيبها فقتلت نفسها.. تفاصيل انتحار طالبة جامعية بالسم في الشرقية -
بالفيديو والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إعانات شهرية من بيت الزكاة لـ150 سيدة ضمن الأكثر احتياجًا في البحيرة

Print
إعانات شهرية من بيت الزكاة لـ150 سيدة ضمن الأكثر احتياجًا في البحيرة إعانات شهرية من بيت الزكاة لـ150 سيدة ضمن الأكثر احتياجًا في البحيرة

مصراوي Masrawy

02:43 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن المجلس القومي للمرأة في البحيرة تخصيص بيت الزكاة والصدقات المصري إعانات شهرية لـ150 حالة للسيدات المعيلات وغير القادرات تتراوح بين 800 جنيهًا إلى 1300 جنيه بإجمالي مبلغ 150 ألف جنيه.

وصرحت المهندسة زكية رشاد، مقرر الفرع أن المعاينة على الطبيعة للحالات المتقدمة من قبل باحثين من بيت الزكاة للتأكد من مدى استحقاقها للإعانات وتحديد مبلغ شهري على مدار عام، وبعد نهاية العام تجرى المعاينة مرة أخرى لدراسة وتقييم الحالة وزيادة الإعانة الشهرية أو تقليصها حسب كل حالة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

مصرع طالبة اختناقًا أثناء الاستحمام في الشرقية

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

8 الصبح - أهالينا بالخارج : " فيبي " .. قصة نجاح مصرية في مجال التعليم بكندا

مصرع مُسن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بسوهاج

مصرع مُسن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بسوهاج

شبكة عيون الإخبارية