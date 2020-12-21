إعانات شهرية من بيت الزكاة لـ150 سيدة ضمن الأكثر احتياجًا في البحيرة

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مصراوي Masrawy

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلن المجلس القومي للمرأة في البحيرة تخصيص بيت الزكاة والصدقات المصري إعانات شهرية لـ150 حالة للسيدات المعيلات وغير القادرات تتراوح بين 800 جنيهًا إلى 1300 جنيه بإجمالي مبلغ 150 ألف جنيه.

وصرحت المهندسة زكية رشاد، مقرر الفرع أن المعاينة على الطبيعة للحالات المتقدمة من قبل باحثين من بيت الزكاة للتأكد من مدى استحقاقها للإعانات وتحديد مبلغ شهري على مدار عام، وبعد نهاية العام تجرى المعاينة مرة أخرى لدراسة وتقييم الحالة وزيادة الإعانة الشهرية أو تقليصها حسب كل حالة.