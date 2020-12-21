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صور.. تغريم 75 سائقًا لعدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في الشرقية

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صور.. تغريم 75 سائقًا لعدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في الشرقية صور.. تغريم 75 سائقًا لعدم الالتزام بإجراءات مواجهة كورونا في الشرقية

مصراوي Masrawy

02:40 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الإثنين، عن ضبط 75 سيارة وتغريم سائقيها؛ لعدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية من المُستجد.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تشكيل مجموعات عمل لرصد المخالفين، وذلك بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف، والتي استهدفت مناطق ومواقف بمدينة الزقازيق، وأسفرت عن ضبط 75 سيارة ما بين: ميكروباص – أجرة – رحلات - تاكسي عداد – سرفيس، مخالفة، وتم تفعيل قرار الغرامة على المخالفين.

وشدد المحافظ، على إلزام أصحاب السيارت بتعقيم السيارات وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب للكمامات الواقية، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المُستجد والحد من انتشاره

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