صور.. محافظ المنيا يتفقد معرض "مبدعي نادي العلوم" بقصر الثقافة

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الإثنين، معرض "مصغرات لمبدعي نادى العلوم" المقام بقصر ااثقافة، يرافقه العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، خالد إسماعيل وكيل وزارة الثقافة، والدكتورة رانيا عليوة مدير عام قصر الثقافة.

وقال المحافظ، إنه جرى تنفيذ 3 مشروعات بتكلفة 63.6 مليون جنيه في قطاع الثقافة، إذ تضم المشاريع الثلاثة، إنشاء مكتبة مصر العامة بالمنيا، وقصر ثقافة المنيا الجديدة، كما يُجرى تطوير وانشاء قاعة مؤتمرات ومسرح قصر ثقافة المنيا.

وأشاد المحافظ، بأعمال الشباب المبدعين المشاركين في المعرض من خلال إعادة تدوير كل ما تم استخدامه، إذ تضمن المعرض مجموعة من المجسمات لنماذج من البيئة مع استخدام تقنيات علمية متنوعة بالكهرباء والطاقة، وأعمال فنية باستخدام تكنولوجيا الكمبيوتر .