صور.. هبوط أرضي في المنيا والمحافظ يتفقد الموقع

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

تعرض الطريق أمام مدرسة الاتحاد الإعدادية بنين في محافظة المنيا، لهبوط أرضي، تسبب في كسر ماسورة صرف صحي، اليوم الإثنين، وانتقل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إلى موقع الهبوط للمعاينة ومتابعة عملية الإصلاح.

وأصدر المحافظ، تعليماته لجميع الجهات التنفيذية بسرعة إصلاح كافة الخسائر الناجمة عن كسر الماسورة، والتنسيق مع الجهات المختلفة وعلى رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الطرق، لإصلاح الهبوط فور الإنتهاء من أعمال إصلاح كسر الماسورة وتسوية الأرض مع إعادة الشيء لأصله بعد الإنتهاء من أعمال الصرف الصحي بالمنطقة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، أنه جرى التنسيق لقطع المياه عن المنطقة وإبلاغ شركة المياه لبدء الإصلاح، كما جرى إخطار شركة الغاز وإدارة المرور والتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية بالمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة، لمتابعة شكاوى المواطنين وسرعة التعامل مع أي بلاغات.