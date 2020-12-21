مكتبة الإسكندرية تعرض مقتنيات متحف شادي عبدالسلام في الجامعة الأمريكية

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الإسكندرية - محمد البدري:

تعرض مكتبة الإسكندرية، غدا الثلاثاء، مقتنيات متحف المخرج شادي عبدالسلام في معرض مؤقت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أنه من المقرر عرض النسخة المرممة لفيلم "المومياء، يوم أن تحصى السنين" للمخرج شادي عبد السلام بقاعة إيوارت بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، في الذكرى الثلاثين للعرض الأول للفيلم.

أضاف البيان أنه بالتوازي مع عرض الفيلم، يتعاون مركز التحرير الثقافي مع مكتبة الإسكندرية لإقامة معرضًا مؤقتًا يضم بعض مقتنيات متحف عالم شادي عبد السلام؛ وهو أحد المتاحف الدائمة بإدارة المعارض والمقتنيات الفنية التابعة لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، بهدف إتاحة الفرصة أمام جمهور القاهرة للاطلاع على بعض من أعماله القيمة.

وأشار إلى أن المعرض يضم نسخا من الكتاب الصحفي الأصلي للفيلم الموجود بمكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية.

يذكر أن نسخة فيلم المومياء الأصلية كان جرى ترميمها عام 2009 بدعم من مؤسسة World Cinema Foundation والتي أسسها المخرج الأمريكي الكبير مارتن سكورسيزي، وبدعم من وزارة الثقافة المصرية، حيث تم الترميم في معامل سينماتك بولونيا بإيطاليا.