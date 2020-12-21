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تونس: الأمنيون المتوفون في حادث المرور كانوا في مهمة خاصة

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تونس: الأمنيون المتوفون في حادث المرور كانوا في مهمة خاصة تونس: الأمنيون المتوفون في حادث المرور كانوا في مهمة خاصة

مصراوي Masrawy

02:41 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

تونس- (د ب أ):

قال مصدر من وزارة الداخلية التونسية إن عناصر القوات الخاصة الذين توفوا صباح اليوم الاثنين في حادث المرور كانوا في مهمة أمنية خاصة.

ولقي ثلاثة عناصر من القوات الخاصة للحرس الوطني حتفهم ، فيما أصيب اثنان بجروح في حادث مرور مروع في معتمدية سبيطلة قرب مدينة القصرين غرب تونس.

وتزامن الحادث مع موكب لوزير الداخلية كان في طريقه إلى القصرين لتقديم العزاء لعائلة ضحية عثر عليه أمس الأحد مقطوع الرأس في جبل السلوم بالجهة في جريمة تحمل طابعا ارهابيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد حيوني لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "السيارة التي كانت تقل الأمنيين كانت في مهمة خاصة، هذا ما يمكن قوله في الوقت الحالي، تصادف الحادث مع مرور موكب الوزير".

وتتحصن عناصر إرهابية في الجبال الغربية حيث نفذت عمليات مماثلة سابقا من بينها بالخصوص ذبح شقيقين من الرعاة في جبل المغيلة بسيدي بوزيد في 2015 و2017.

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