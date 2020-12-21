ألمانيا تحذر إيران من التصعيد في نشاطها النووي قبيل ولاية بايدن

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مصراوي Masrawy

برلين- (د ب أ):

حث وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الاثنين إيران على عدم إضاعة فرص عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الخاص بالجمهورية الإسلامية.

وجاء تصريح ماس بعد محادثات مع نظرائه من كل من إيران وبريطانيا والصين وفرنسا ورسيا، قبل نحو شهر من تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.

وكان بايدن ألمح إلى أنه سيلغي قرارات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق وما أعقب هذا من فرض عقوبات. وقد شجع هذا طهران على تعزيز أنشطتها النووية.

وقال ماس، في مؤتمر صحفي في برلين، :"لتمهيد الطريق للتقارب الأمريكي في عهد بايدن، يجب ألا يكون هناك المزيد من المناورات التكتيكية التي رأيناها كثيرا مؤخرا".

وشدد على أن هذا "لن يؤدي إلا إلى تقويض الاتفاق بدرجة أكبر".

وأقر ماس بأن "دوامة الانحدار" التي دخلها الاتفاق النووي تغذيها استراتيجية ترامب للضغط على إيران، إلى جانب انتهاك إيران للاتفاق.