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البريد السعودي يحذر عملاءه من رسائل إلكترونية مزيفة

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تحمل شعار البريد.. ودعا إلى عدم التعامل معها

البريد السعودي يحذر عملاءه من رسائل إلكترونية مزيفة

حذّر البريد السعودي عملاءه من التجاوب مع رسائل مزيفه تحمل اسمه، ويتم بثها عبر البريد الإلكتروني. مطالباً بعدم التعامل معها.

وقال الموقع الرسمي لخدمات العملاء للبريد السعودي: "نود التنويه بأن الرسالة المشار إليها مزيفة، ولا تمثل مؤسسة البريد السعودي، وتنتحل شعارها، ونحذر عملاءنا الكرام من التعامل معهم بأي طريقة، كانت، والمؤسسة تخلي المسؤولية بذلك. دمت بخير".

وكان عدد من عملاء البريد السعودي قد وردتهم رسائل تحمل شعار البريد السعودي باللغتين الإنجليزية والعربية، تشير إلى وصول طرد يخصهم وعليهم الضغط على الرابط ودفع المبلغ المترتب على الطرد في مدة أقصاها أربعة أيام.

البريد السعودي يحذر عملاءه من رسائل إلكترونية مزيفة

البريد السعودي رسائل إلكترونية مزيفة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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