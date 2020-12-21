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"الداخلية" تعلن إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من18 مليون قرص أمفيتامين

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"الداخلية" تعلن إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من18 مليون قرص أمفيتامين "الداخلية" تعلن إحباط مخطط إجرامي لتهريب أكثر من18 مليون قرص أمفيتامين
القبض على المتورطين فيها وعددهم 16 متهماً بينهم 10 مواطنين و6 مقيمين

كشفت وزارة الداخلية اليوم عن إحباط مخطط اجرامي لتهريب أكثر من 18 مليون قرص أمفيتامين، حيث جاء ذلك بالتعاون بين مكافحة المخدرات ومصلحة الجمارك.

تفصيلاً، صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد بن خالد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، أسفرت - بتوفيق الله - عن إحباط محاولات تهريب وترويج نحو (18.933.823) قرص أمفيتامين، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (16) متهماً بينهم (10) مواطنين و(6) مقيمين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أن رجال المكافحة تمكنوا من الإطاحة بخلية إجرامية في مدينة الرياض يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم (5) مواطنين، وضُبِط بحوزتهم (9.878.500) قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل أقراص حديدية.

وبيّن أنه تم في عمليتين أمنيتين بمنفذ الحديثة ومحافظة جدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، الإطاحة بخلية إجرامية، في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، والقبض عليهم (5) مواطنين و(5) مقيمين، وضُبِط بحوزتهم (5.827.000) مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة أحزمة ملابس، مشيراً إلى أنه تم في العملية الأخرى الإطاحة بمقيم بمنفذ الحديثة لمحاولته تهريب (3.228.323) مليون قرص أمفيتامين مخدر مخبأة داخل شحنة بطاطس.

وأكد النقيب محمد النجيدي أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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