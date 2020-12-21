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الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

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الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط الداخلية: استشهاد شرطي ومصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بدمياط

مصراوي Masrawy

02:23 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

لقى 3 عناصر إجرامية مصرعهم، فيما استشهد شرطي عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية في دمياط .

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط، أفادت بقيام 4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة (سبق إتهام 3 منهم ومطلوب التنفيذ عليهم في قضايا "سلاح- مخدرات - سرقة - ضرب - عاهة مستديمة") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم من حجرتين مهجورتين بالأراضي الزراعية بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر سعد ، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط مدعومين بقوات من قطاع الأمن المركزي ولدى استشعار المتهمين بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم القوات إطلاق النيران وتمكنت من السيطرة على الموقف .

و أسفر ذلك استشهاد أحد أفراد الشرطة "من قوة وحدة مباحث مركز شرطة كفر سعد"، ومصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية وأمكن ضبط الرابع، وبتفتيش الحجرتين عُثر بداخلهما على (2 بندقية آلية - بندقية خرطوش- مسدس- 220 طلقة مختلفة الأعيرة - 30 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر – كيلو جرام من مخدر الحشيش – كمية من مخدر الهيدرو – مبلغ مالي) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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