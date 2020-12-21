سفير بولندا يناقش سبل التعاون مع رجال الأعمال في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

استضافت جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سفير بولندا بالقاهرة "ميهاو وابيندا"، و"توماس أنروش" السكرتير الثاني للشئون الاقتصادية والسياسية بالسفارة لبحث التعاون بين الجانبين.

وقال المهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال إن اللقاء ناقش سبل دعم العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات المختلفة للعمل في الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريح صحفي، الإثنين، أن اللقاء شهد مناقشات بحضور المدير التنفيذي للجمعية مع الجانب البولندي عن أنشطة الجمعية ووحدات العمل التابعة، لافتا إلى أن الزيارة تعد الأولى للسفير البولندي للجمعية بالإسكندرية.