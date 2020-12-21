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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

بدأت شركة مواصلات مصر منذ عدة أيام تشغيل خط m21 وذلك من جامعة القاهرة إلى أكتوبر عبر طريق الواحات.

ويشمل الخط المحطات التالية: "ميدان ليلة القدر - المحور المركزي - ميدان الحصري - محطة أكتوبر المركزية (وادى دجلة) - طريق الواحات - مول مصر - الفردوس - بوابات حدائق الأهرام - ميدان الرماية - شارع الهرم - جامعة القاهرة".

وأقرت الشركة عرضا على اسعار التذاكر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري لتكون التذكرة خارج كارت مواصلاتي الذكي 10 جنيهات فقط، بينما تكون داخل الكارت من 6 لـ 8 جنيهات حسب منطقة الركوب على أن يسري هذا العرض فقط حتى نهاية 2020.