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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها اليوم الإثنين، إنها تمكنت من ضبط محاولة تهريب 47 كجم أعشاب ومقويات، مع راكبة قادمة من الممكلة العربية السعودية، أخفتها داخل حقائبها؛ لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم تحرير محضر لها.

اشتبه محمود سيد طه، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من جدة، في راكبة مصرية، وبتفتيش حقائب الراكبة، تلاحظ وجود أكياس فضية بين طيات ملابسها، وبسؤالها أقرت أنها أعشاب طبية عبارة عن "حناء"، وبالتحقق من محتواها تبين أنها أعشاب مقوية بإجمالي 47 كيلوجرامًا.

أمر مصطفى الجندي مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط للراكبة، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى المدير العام، وإبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك المشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة.