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البابا تواضروس يستقبل وفدا من طلبة كلية القادة والأركان

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البابا تواضروس يستقبل وفدا من طلبة كلية القادة والأركان البابا تواضروس يستقبل وفدا من طلبة كلية القادة والأركان

مصراوي Masrawy

02:11 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية صباح اليوم الاثنين، وفدًا من طلبة كلية القادة والأركان من دول متعددة (جمهورية العربية، المملكة العربية ، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، الإمارات العربية المتحدة، تنزانيا، لبنان، العراق).

وألقى قداسته كلمه ترحيب وأجاب على أسئلتهم، وعقب اللقاء التقط البابا صورة تذكارية مع طلبة الكلية بالمقر البابوي بالعباسية. ​

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