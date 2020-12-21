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أمين "الشيوخ" يطالب بتطوير أداء موظفي الأمانة العامة للمجلس والالتزام بمدونة السلوك

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أمين "الشيوخ" يطالب بتطوير أداء موظفي الأمانة العامة للمجلس والالتزام بمدونة السلوك أمين "الشيوخ" يطالب بتطوير أداء موظفي الأمانة العامة للمجلس والالتزام بمدونة السلوك

مصراوي Masrawy

02:08 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

مصراوي

قال المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، إنه يجب تطوير والارتقاء بمستوى أداء موظفي الأمانة العامة للمجلس، واستمرار تحفيزهم على التدرج صعودًا بمستواهم الوظيفي، وإتاحة كل الوسائل والإمكانات من ورش العمل ودورات تدريبية وتأهيلية.

وشدد عتمان على ضرورة التزام العاملين بالمجلس بمدونة السلوك البرلماني.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها المستشار محمود عتمان للعاملين بالمجلس، اليوم الأحد، خلال تدشين البرنامج التدريبي لتنمية مهارات العاملين بقطاع اللجان، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.

وأكد عتمان حرص رئيس المجلس على تقديم الدعم والمساندة اللازمَين لتطوير مهاراتهم وقدراتهم الوظيفية والعملية.

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