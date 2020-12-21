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بالصور.. تعامد الشمس على معبد الكرنك بالأقصر

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بالصور.. تعامد الشمس على معبد الكرنك بالأقصر بالصور.. تعامد الشمس على معبد الكرنك بالأقصر

مصراوي Masrawy

02:04 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

شهدت معابد الكرنك صباح اليوم احتفالية تعامد الشمس على المحور الرئيسي لمعبد الكرنك، وهي الظاهرة التي تحدث في يوم ٢١ ديسمبر من كل عام، والذي يوافق بداية فصل الشتاء رسمياً.

وأوضح الدكتور مصطفى الصغير مدير عام آثار الكرنك، أن هذه الظاهرة تكشف تميز المصري القديم وبراعته في ربط علوم الفلك والهندسة المعمارية معاً، وحرصه على ذلك طوال 2000 عام، وهي المدة التي تم استغراقها لبناء معبد الكرنك، حيث تشرق الشمس أعلى مقصورة الزورق المقدس لأمون رع والتي شيدها الملك فيليب أرهيدايوس أخو الإسكندر الأكبر.

وأضاف الصغير: تتعامد الشمس على محور الكرنك الرئيسي الممتد من الشرق للغرب مخترقاً مداخل الصروح من السادس إلى الأول وكذلك قاعة الأساطين الكبرى حتى يراها الزائر عند ميناء الكرنك أمام واجهة المعبد الرئيسية.

وأكمل: هذه الفعالية شهدت إقبالاً كبيراً من الزائرين المصريين والأجانب الذين حرصوا على الحضور لمشاهدة الظاهرة، كما حضر كذلك كل من المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية، وتم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة من خلال ترك مسافات بينية وإرتداء الكمامات واستخدام المطهرات المعقمة.

وشهدت فعاليات الاحتفال بعض الفقرات من الفنون الشعبية وأطفال الكشافة والاستماع إلى الموسيقى من خلال شركة للصوت والضوء.

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