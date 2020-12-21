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محافظ الشرقية يقرر غلق مزلقان "أبوعميرة" في الزقازيق

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محافظ الشرقية يقرر غلق مزلقان "أبوعميرة" في الزقازيق محافظ الشرقية يقرر غلق مزلقان "أبوعميرة" في الزقازيق

مصراوي Masrawy

02:05 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

الشرقية – فاطمة الديب:

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المحاسب محمد محمود، رئيس حي أول الزقازيق، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال بناء سور خرساني أمام مزلقان السكة الحديد بمنطقة "أبو عميرة" بمدينة الزقازيق؛ تنفيذًا لقرار هيئة السكك الحديد بالغلق الكامل للمزلقان واستخدام كوبري مشاة لتفادي لوقوع .

وقال "غراب" في بيانٍ له اليوم الإثنين، إن كوبري المشاة الخرساني المُقرر إقامته سيكون بميل متدرج "رامب" بمطلع ومنزل كوبري المشاة بالمنطقة؛ لتسهيل حركة المواطنين، خاصةً كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، للتيسير عليهم وحمايتهم من حوادث القطارات.

وأوضح المحافظ، غلق المعابر غير الآمنة على شريط السكك الحديدية للحد من السلوكيات الخاطئة من بعض للمواطنين بإلقاء القمامة داخل حرم السكة الحديد وخارجه، فضلًا عن توقيع غرامات على غير الملتزمين.

وحذر محافظ الشرقية، المخالفين ممن يحاولون هدم السور، منوهًا بأن كل من يحاول فعل ذلك مرةً أخرى سيقع تحت المسآلة القانونية.

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