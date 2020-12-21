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محافظ القاهرة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي الشهري

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محافظ القاهرة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي الشهري محافظ القاهرة يترأس اجتماع المجلس التنفيذي الشهري

مصراوي Masrawy

02:02 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ووجه محافظ القاهرة خلال الاجتماع التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة قرب الاحتفال بميلاد السيد المسيح مشيدًا بالقرار الذي اتخذته كل الطوائف المسيحية بإعادة النظر في التجمعات وقصر الإحتفالات على عدد محدود مؤكدًا أن قرارهم هذا دليل على ارتفاع وعيهم الوطني وحرصهم على تقديم العون لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لحماية المواطنين.

ووجه محافظ القاهرة الشكر للعاملين بمختلف إدارات المحافظة على الجهد المبذول مؤكدًا أن القاهرة أصبحت محل إشادة بفضل الجهود التي يبذلها العاملون بها لإظهار وجهها الحضاري .

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مصراوي Masrawy

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