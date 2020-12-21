استشهاد أمين شرطة بدمياط أثناء مداهمة أحد أوكار تجار المواد المخدرة

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استشهد أمين شرطة من قوة مباحث كفر سعد التابعة لمحافظة دمياط، صباح اليوم الاثنين، وذلك جراء إصابته أثناء مداهمة لأحد اوكار تجار المواد المخدرة

وعلى الفور جرى نقله إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه.

فيما تلقى اللواء خالد ابراهيم مدير أمن دمياط إخطارًا يفيد باستشهاد أمين شرطة يدعى "صابر عبد الحميد" من قوة مباحث كفر سعد، أثناء مداهمة أحد اوكار تجار المواد المخدرة في مدينة كفر سعد على خلفية إصابته بطلق ناري جراء الاشتباك مع العناصر الإجرامية.

فيما جرى نقل الأمين إلى المستشفى لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بجراحه، وحرر محضر بالواقعة وتتولى النيابة العامة التحقيق.