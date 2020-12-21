أخبار عاجلة

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي -
تركها خطيبها فقتلت نفسها.. تفاصيل انتحار طالبة جامعية بالسم في الشرقية -
بالفيديو والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية -
بسبب تزاحم الطلاب بالمدرجات.. إحالة أعضاء هيئة تدريس بجامعة طنطا للتحقيق -
هاربين من قضايا قتل وبلطجة.. ضبط 9 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية -
بتعاملات 50 مليون جنيه.. ضبط 10 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال بمطروح -
"الأمن العام": ضبط 210 قطع أسلحة نارية و258 قضية مخدرات -
أنا الشاهد: هل تأثر موسم الزيتون في شمال #لبنان بوباء كورونا؟ -
الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت -
ليه دهب هي الواجهة السياحية لشباب العالم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. DMC
  4. DMC

الأخبار - وزيرة الصحة تتابع خطة توزيع لقاحات فيروس كورونا

  • DMC
  • 101
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير

8 الصبح - التأمينات تبدأ صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 3 يناير

8 الصبح - التعليم تعلن انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية اليوم

8 الصبح - التعليم تعلن انتهاء تسجيل استمارة التقدم لامتحان الشهادة الإعدادية اليوم

8 الصبح - " حياة كريمة " تعلم تنفيذ مبادرة " التصالح حياة " في قنا و الأقصر

8 الصبح - " حياة كريمة " تعلم تنفيذ مبادرة " التصالح حياة " في قنا و الأقصر

مساء dmc - أبطال مسلسل إسعاف يونس في ضيافة مساء dmc

مساء dmc - أبطال مسلسل إسعاف يونس في ضيافة مساء dmc

شبكة عيون الإخبارية