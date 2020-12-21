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ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

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ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

مصراوي Masrawy

01:49 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، طرفي مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية.

تبلغ لمركز شرطة أبنوب بمديرية أمن أسيوط بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وأمكن تحديد وضبط طرفي المشاجرة (6 أشخاص "مقيمين بذات الناحية")، بحوزتهم (2 بندقية آلية – 4 بنادق خرطوش).

بمواجهة المتهمين أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرفان بتبادل إطلاق الأعيرة النارية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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