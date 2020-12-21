صور.. اصطدام سيارة بسور كوبري محرم بك في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

وقع حادث مروري، اليوم الاثنين، أعلى كوبري محرم بك وسط الإسكندرية، إثر اصطدام سيارة بسور الكوبري، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم أعلى كوبري محرم بك، وانتقل ضباط القسم وقوات إدارة المرور إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة ملاكي رقم " س ص ف 5196" بالسور الحديدي للكوبري، بعدما فقد قائدها السيطرة على عجلة القيادة، ما أسفر عن تحطم أجزاء من سور الكوبري وتعطيل حركة المرور.

فيما أنقذت العناية الإلهية قائد السيارة من الموت بعدما حال السور دون سقوط السيارة من أعلى الكوبري.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.