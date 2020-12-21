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صور- تحرير 37 محضرًا واعدام أغذية غير صالحة في مدينة دهب

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صور- تحرير 37 محضرًا واعدام أغذية غير صالحة في مدينة دهب صور- تحرير 37 محضرًا واعدام أغذية غير صالحة في مدينة دهب

مصراوي Masrawy

01:45 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

جنوب سيناء- رضا السيد:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملة صحية للمرور على المنشآت الغذائية بمدينة دهب تزامنًا مع الاستعداد لانطلاق أعياد رأس السنة الميلادية، للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن إعدام 128 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي، و63 لتر من المشروبات المنتهية الصلاحية، وتحرير 37 محضرًا متنوعًا.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن الحملة استهدفت المرور على 21 منشأة غذائية مختلفة بمدينة دهب، وجرى تحرير 37 محضرًا متنوعًا، بينهم 10 محاضر نقص اشتراطات النظافة، و 24 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للعاملين بالأغذية، و3 محاضر ضبط أغذية فاسدة بوزن 329 كيلو مخبوزات مختلفة، و 194 كيلو مخلل، و 116 كيلو بقوليات متنوعة، إعدام 128 كيلو من الأغذية، و63 لتر من المشروبات.

وأكد وكيل الوزارة استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بجميع مدن المحافظة، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.

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