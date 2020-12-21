توجيه عاجل من محافظ القاهرة بشأن العقارات الآيلة للسقوط

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بمراجعة كافة القرارات الخاصة بالعقارات الآيلة للسقوط وسرعة تنفيذ الإزالات الخاصة بها.

وأكد محافظ القاهرة أن المراكز التكنولوجية بالأحياء مستمرة في تلقي طلبات التصالح حتى نهاية ديسمبر تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء مطالبًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح حيث تعد هذه المهلة الأخيرة قبل تطبيق القانون على المخالفين الذين لم يقوموا بإجراءات التصالح .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقدته المحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.