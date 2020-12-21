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6 صحفيين من مصراوي في القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية

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6 صحفيين من مصراوي في القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية 6 صحفيين من مصراوي في القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية

مصراوي Masrawy

01:42 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- مصراوي:

أعلنت نقابة الصحفيين "القائمة القصيرة" لجوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019. وتضمنت القائمة 6 زملاء من موقع مصراوي.

وقال محمود كامل عضو مجلس النقابة والمشرف العام على المسابقة إن عدد فروع المسابقة بلغ (25) فرعا، مشيرا إلى أن المسابقة شهدت تنافس 387 زميلة وزميل للفوز بجوائزها.

وأوضح محمود كامل أن مسابقة جوائز الصحافة المصرية في نسختها الجديدة، تشهد إعلان القائمة القصيرة للعام الثاني على التوالي لتشجيع الزملاء أصحاب الأعمال الصحفية المتميزة.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة العامة للمحكمين وتعلن النتيجة النهائية وقائمة الفائزين خلال أيام.

وشهدت القائمة وجود 6 زملاء من مصراوي:

في فرع الصحافة الاقتصادية:

تحقيق "سعر وهمي.. كيف تخسر المليارات سنوياً جراء تزوير الفواتير الصيني؟

للزميلة منة عبدالرازق - موقع مصراوي.

جائزة صبري غنيم في القصة الصحفية الإنسانية

ملف "أوطان فى القاهرة... هموم متعددة الجنسيات" /للزميلين أحمد الليثي ومها صلاح الدين -موقع مصراوي.

ملف "لاتذرني فرداً.. مصريون فى رحلة البحث عن طفل" /للزملاء أحمد جمعة وإشراق أحمد ودعاء الفولي - موقع مصراوي.

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