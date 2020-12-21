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عالم فيروسات بلجيكي: رصدنا السلالة الجديدة من كورونا في البلاد

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عالم فيروسات بلجيكي: رصدنا السلالة الجديدة من كورونا في البلاد عالم فيروسات بلجيكي: رصدنا السلالة الجديدة من كورونا في البلاد

مصراوي Masrawy

01:57 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

وكالات:

أكد عالم الفيروسات البلجيكي، مارك فان رانست، اليوم الاثنين، أنه "تم العثور داخل بلجيكا، على السلالة الجديدة من المنتشرة حاليا بجنوب شرق إنجلترا"، حسبما نقلت اليوم .

ودعا مكتب رئيس المجلس الأوروبي، أمس الأحد، لاجتماع طارئ على مستوى ممثلي الدول الأعضاء، لتبادل المعلومات بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجدة والتي ظهرت في بريطانيا.

يأتي ذلك بعد إعلان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن السلالة الجديدة من كورونا خرجت عن السيطرة، وأن بلاده بحاجة للسيطرة عليها بالتباعد الاجتماعي، مؤكدا أن تشديد القيود المفروضة كان بسبب ذلك.

هذا وأعلنت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي تلك السلالة الجديدة في الدنمارك، وهولندا، وأستراليا، إلى ذلك أوقفت كل من بلجيكا، وهولندا الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا، وأعلنت بلجيكا إغلاق حدود البلاد أمام المسافرين القادمين من المملكة اعتبارا من منتصف ليل أمس، كما تدرس كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا حظر الرحلات الجوية من بريطانيا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، السبت الماضي، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

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