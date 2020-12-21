العراق وسوريا يبحثان تأمين الحدود المشتركة وملف الإرهاب

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مصراوي Masrawy

بغداد- (د ب أ):

أكد العراق اليوم الاثنين السعي لمنع تسلل الإرهابيين مع سوريا من أجل الحفاظ على المنجزات الأمنية.

وقال قاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي العراقي ، خلال اجتماعه مع سفير سوريا في العراق سطام جدعان الدندح ، إن العراق يسعى "للحفاظ على ما تحقق من منجزات أمنية والعمل على منع تسلل الإرهابيين بين البلدين".

وأضاف :"نعمل على تهيئة كل الظروف المناسبة لتحقيق وبناء سلم مجتمعي يعزز أمن واستقرار المنطقة" .

وبحث الطرفان آخر المستجدات الأمنية والسياسية في المنطقة، والتعاون والتنسيق المشترك بين بغداد ودمشق، لتأمين الحدود بين البلدين ومكافحة الإرهاب وبحث ملف مخيم الهول الحدودي وأهمية تبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية وملاحقة بقايا داعش الإرهابي.