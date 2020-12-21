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وزير الأوقاف السوداني: نعمل مع على تفكيك الخطاب الديني المتطرف

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وزير الأوقاف السوداني: نعمل مع مصر على تفكيك الخطاب الديني المتطرف وزير الأوقاف السوداني: نعمل مع على تفكيك الخطاب الديني المتطرف

مصراوي Masrawy

01:52 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

القاهرة- (أ ش أ):

أكد وزير الاوقاف السوداني، نصر الدين مفرح، أن زيارته للقاهرة ومشاركته وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة في افتتاح الدورة التدريبية الأولى المشتركة للأئمة السودانيين والمصرييين، تأتي انطلاقا من حرص السودان على محاربة خطاب الكراهية والعنف الذي تمارسه الجماعات المتطرفة والذي كان سببا في انفصال جنوب السودان والتقسيم الذي حدث في عهد النظام السوداني السابق.

وقال وزير الأوقاف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، على هامش افتتاح الدورة التدريبية - إن الفترة القادمة سوف تشهد المزيد من التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين والسودان، لافتا إلى التعاون البناء في مجال الأوقاف وتبادل الخبرات في مجال تفكيك الخطاب الديني المتطرف وإحلال خطاب التسامح الوسطي الذي ينادي به الدين الإسلامي.

وأضاف وزير الأوقاف السوداني، أنه تم الاتفاق على تنظيم عدة دورات تدريبية للأئمة في شطري الوادي شماله وجنوبه، لتبادل الخبرات في مجال التدريب والتثقيف والجانب الدعوي والتوعوي الذي نجحت فيه وزارة الأوقاف المصرية.

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