"رئيس جامعة دمياط" يصدر قررًا بتعيين الغماز وكيلاً لكلية العلوم

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أصدر الأستاذ الدكتور السيد دعدور، رئيس جامعة دمياط، قررًا بتعيين الدكتور ناصر عبده عبد الرازق الغماز وكيلاُ لكلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.

فيما أعلنت جامعة دمياط، اليوم الاثنين، في بيانًا لها قرر رئيس الجامعة بتعيين الدكتور ناصر الغماز وكيلاً لكلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.

هذا والتقي الدكتور السيد دعدور بالدكتور ناصر الغماز، في اجتماع لبحث شئون كلية العلوم والحرص على متابعة الطلاب.

وتوجه رئيس الجامعة بخالص الأمنيات بالتوفيق والسداد إلى الدكتور ناصر عبده عبد الرازق الغماز، مشددًاعلى ضرورة السعي الدائم للنهوض بقطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية.