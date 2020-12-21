أخبار عاجلة

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي -
تركها خطيبها فقتلت نفسها.. تفاصيل انتحار طالبة جامعية بالسم في الشرقية -
بالفيديو والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية -
بسبب تزاحم الطلاب بالمدرجات.. إحالة أعضاء هيئة تدريس بجامعة طنطا للتحقيق -
هاربين من قضايا قتل وبلطجة.. ضبط 9 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية -
بتعاملات 50 مليون جنيه.. ضبط 10 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال بمطروح -
"الأمن العام": ضبط 210 قطع أسلحة نارية و258 قضية مخدرات -
أنا الشاهد: هل تأثر موسم الزيتون في شمال #لبنان بوباء كورونا؟ -
الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت -
ليه دهب هي الواجهة السياحية لشباب العالم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات

"رئيس " يصدر قررًا بتعيين الغماز وكيلاً لكلية العلوم

Print
"رئيس جامعة دمياط" يصدر قررًا بتعيين الغماز وكيلاً لكلية العلوم "رئيس " يصدر قررًا بتعيين الغماز وكيلاً لكلية العلوم

أصدر الأستاذ الدكتور السيد دعدور، رئيس ، قررًا بتعيين الدكتور ناصر عبده عبد الرازق الغماز وكيلاُ لكلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.

فيما أعلنت جامعة دمياط، اليوم الاثنين، في بيانًا لها قرر رئيس الجامعة بتعيين الدكتور ناصر الغماز وكيلاً لكلية العلوم لشئون التعليم والطلاب.

هذا والتقي الدكتور السيد دعدور بالدكتور ناصر الغماز، في اجتماع لبحث شئون كلية العلوم والحرص على متابعة الطلاب.

وتوجه رئيس الجامعة بخالص الأمنيات بالتوفيق والسداد إلى الدكتور ناصر عبده عبد الرازق الغماز، مشددًاعلى ضرورة السعي الدائم للنهوض بقطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية.

معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط - صور

بالأسماء.. نتيجة انتخابات اتحاد طلاب جامعة دمياط - صور

محمد عيسى رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة دمياط

محمد عيسى رئيسًا لاتحاد طلاب جامعة دمياط

"رئيس جامعة دمياط" يصدر قررًا بتعيين الغماز وكيلاً لكلية العلوم

"رئيس جامعة دمياط" يصدر قررًا بتعيين الغماز وكيلاً لكلية العلوم

رئيس جامعة دمياط: بدء أعمال إنشاء مشروع المستشفى

رئيس جامعة دمياط: بدء أعمال إنشاء مشروع المستشفى

شبكة عيون الإخبارية