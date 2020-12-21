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"هيئة الاتصالات" تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الـ"5"

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"هيئة الاتصالات" تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الـ"5" "هيئة الاتصالات" تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الـ"5"
تعدّ المعيار الوطني للتميز المؤسسي والجودة الشاملة على مستوى القطاعات

حصلت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة (KAQA) عن فئات الهيئات والمؤسسات الحكومية في المستوى الفضي في دورتها الخامسة، وذلك في أول مشاركة للهيئة في الجائزة التي تعد المعيار الوطني للتميز المؤسسي والجودة الشاملة على مستوى جميع القطاعات العامة والخاصة في المملكة.

وذكرت الهيئة أن تقدمها للحصول على الجائزة هذا العام، جاء تأكيدًا على تطبيقها لأفضل الممارسات العالمية واستيفائها لجميع معايير الجائزة بما فيها القيادة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية وإدارة العمليات والخدمات، بالرغم من الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا خلال هذا العام.

وكانت جائزة الملك عبدالعزيز للجودة قد أعلنت عن بدء مرحلة التقييم والتحكيم للمنشآت المنافسة للحصول على الجائزة في الفترة من 15 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر 2020م، التي تضمنت العديد من الاختبارات الفنية والمتخصصة.

وشملت الجائزة في دورتها الخامسة 15 فئة مخصصة للمنشآت الحكومية والخاصة وغير الربحية، حيث تتضمن المنشآت الحكومية، الوزارات والهيئات ومؤسسات التعليم العالي والقطاع الصحي الحكومي.

ويمثل حصول الهيئة على الجائزة في مشاركتها الأولى شهادةً على تحقيقها لأعلى معايير الجائزة، واتساق نتائج تقييمها مع مبادئ الجودة والتميز المؤسسي.

ويأتي حصول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على الجائزة في إطار سعيها المستمر لتبني منهجيات التميز المؤسسي والحصول على جميع الاعتمادات المحلية والدولية في مجال الجودة.

وتعد الهيئة أول هيئة سعودية تحقق شهادة التميز المؤسسي (C2E) الصادرة عن المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM).هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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