أخبار عاجلة

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي -
تركها خطيبها فقتلت نفسها.. تفاصيل انتحار طالبة جامعية بالسم في الشرقية -
بالفيديو والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية -
بسبب تزاحم الطلاب بالمدرجات.. إحالة أعضاء هيئة تدريس بجامعة طنطا للتحقيق -
هاربين من قضايا قتل وبلطجة.. ضبط 9 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية -
بتعاملات 50 مليون جنيه.. ضبط 10 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال بمطروح -
"الأمن العام": ضبط 210 قطع أسلحة نارية و258 قضية مخدرات -
أنا الشاهد: هل تأثر موسم الزيتون في شمال #لبنان بوباء كورونا؟ -
الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت -
ليه دهب هي الواجهة السياحية لشباب العالم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الاقتصاد" تحقق إنجازات خلال مبادرات التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030

Print
"الاقتصاد" تحقق إنجازات خلال مبادرات التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030 "الاقتصاد" تحقق إنجازات خلال مبادرات التحول الوطني لتحقيق رؤية 2030
ثمرة للجهود المبذولة لمكافحة الفساد الإداري والمالي وترسيخ مبادئ الشفافية

أسهمت وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال مبادرات التحول الوطني في تقدُّم المملكة بسبعة مراكز في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ ترتَّب عليها حصول المملكة على المركز العاشر من بين مجموعة دول العشرين والمركز 51 عالميّاً من أصل 180 دولة في عام 2019، وذلك نتيجة للجهود المتكاملة التي بُذلت لمكافحة الفساد الإداري والمالي وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي.

وأسهمت الوزارة في تعزيز حوكمة آليات ومبادئ الشفافية لدى القطاعات الحكومية من خلال إعداد الدليل الشامل للشفافية والذي يقدم مبادئ وقواعد وآليات لحوكمة الشفافية لدى القطاعات الحكومية، كما يقدم الدليل معايير لقياس مستوى تطبيق الشفافية في هذه القطاعات، والذي تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب العالمية ذات العلاقة، مما نتج عنه زيادة عدد الجهات الملتزمة بمبادئ الشفافية ومعاييرها.

وسعياً لدعم الجهات الحكومية في الاستجابة للأزمات، قدَّمت وزارة الاقتصاد والتخطيط من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني خدمات استشارية لمشروع تشغيل برج التحكم وإدارة الأزمات لفيروس “كورونا” المستجد، وذلك من خلال دعم اللجان وأصحاب القرار في معالجة تحديات الأزمات من خلال تزويدهم بالتقارير والبيانات الاقتصادية اللازمة لمعالجة الوضع الناتج عن الجائحة.

وشرعت الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاقتصاد والتخطيط ضمن برنامج التحول الوطني في التجهيز للتعداد الخامس للسكان والمساكن والمنشآت في المملكة، والذي سيوفر قاعدة عريضة من البيانات الإحصائية لتستخدم كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج وخطط التنمية في المملكة، بالإضافة إلى العمل على إعداد نموذج تشغيلي وحوكمة للمراصد القطاعية.

ويهدف مشروع دليل النموذج التشغيلي لحوكمة المراصد القطاعية إلى تطوير منهجيات وعمل إحصائي مبني على السجلات في الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات إحصائية وطنية شاملة تجمع فيها كل البيانات الإحصائية من مختلف المصادر الداخلية والخارجية لإنتاج التبويبات والمؤشرات والتحليلات التي يحتاجها مستخدمو ومحللو البيانات.

جدير بالذكر أن تلك الإنجازات تحققت من خلال وزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والهيئة العامة للإحصاء ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

بمشاركة 50 طفلا مصريا بالكويت والسعودية .. وزيرة الهجرة تشارك في المعسكر السادس لـ"اتكلم عربي"

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

وزير الخارجية التونسي: السعودية مكانتها في قلب العالم العربي والإسلامي

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شاهد "أول بازار افتراضي بالسعودية" يتهيأ للانطلاق.. وصاحبة الفكرة تبلورها

شبكة عيون الإخبارية