أخبار عاجلة

التحريات الأولية في مصرع 7 أشخاص بمستشفى في العبور: ماس كهربائي -
تركها خطيبها فقتلت نفسها.. تفاصيل انتحار طالبة جامعية بالسم في الشرقية -
بالفيديو والصور - رجل خارق يشد السيارات بأسنانه في المنوفية -
بسبب تزاحم الطلاب بالمدرجات.. إحالة أعضاء هيئة تدريس بجامعة طنطا للتحقيق -
هاربين من قضايا قتل وبلطجة.. ضبط 9 متهمين بالاتجار في المخدرات بالقليوبية -
بتعاملات 50 مليون جنيه.. ضبط 10 تجار مخدرات بتهمة غسل الأموال بمطروح -
"الأمن العام": ضبط 210 قطع أسلحة نارية و258 قضية مخدرات -
أنا الشاهد: هل تأثر موسم الزيتون في شمال #لبنان بوباء كورونا؟ -
الوضع صعب جدا.. وزير التعليم العالي: ذروة الموجة الثانية لكورونا في هذا التوقيت -
ليه دهب هي الواجهة السياحية لشباب العالم؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"بلومبيرغ" تنقل عن "عسيري" توقعاته بحصول على اللقاحين الروسي والصيني

Print
"بلومبيرغ" تنقل عن "عسيري" توقعاته بحصول السعودية على اللقاحين الروسي والصيني "بلومبيرغ" تنقل عن "عسيري" توقعاته بحصول على اللقاحين الروسي والصيني
وكيل الصحة المساعد للصحة الوقائية: تلقينا 3 شحنات من "فايزر" وأخرى قبل نهاية العام

أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن تحصل على لقاحي كورونا "الروسي والصيني" في 2021.

وقال "عسيري"، في مقابلة مع وكالة "بلومبيرغ": المملكة تجري محادثات مع والصين للحصول على لقاحات لفيروس كوفيد-19؛ بعد أن تبنّت المملكة برنامجاً لاستيراد لقاح فايزر-بيونتيك.

وأضاف أن المحادثات مستمرة ويجري تبادل البيانات، لكن المملكة لم تتوصل بعدُ إلى قرار، ولا نتوقع وصول لقاحات أخرى إلى المملكة ربما حتى الربع الأول من عام 2021.

وأشار "عسيري" إلى أن المملكة تلقت ثلاث شحنات من لقاحات فايزر، وتتوقع الحصول على شحنات إضافية قبل نهاية العام، علماً بأن السعودية تهدف إلى تطعيم جميع سكانها مجاناً بمن فيهم الوافدون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

الرابعة عالميًّا.. روسيا تتخطّى عتبة الـ3 ملايين إصابة بكورونا

روسيا: لقاح سبوتنيك Vآمن بما في ذلك للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ 60 عاما

روسيا: لقاح سبوتنيك Vآمن بما في ذلك للأشخاص الذين تفوق أعمارهم الـ 60 عاما

روسيا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك في"

روسيا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك في"

شبكة عيون الإخبارية