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: العقوبات الأمريكية ضد "نورد ستريم 2 " عمل من أعمال الحرب

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روسيا: العقوبات الأمريكية ضد "نورد ستريم 2 " عمل من أعمال الحرب : العقوبات الأمريكية ضد "نورد ستريم 2 " عمل من أعمال الحرب

مصراوي Masrawy

01:26 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

موسكو- (د ب أ):

وصف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين العقوبات الأمريكية المفروضة على خط "نورد ستريم 2 "، الذي يجري مده لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، بأنها صورة من صور "الحرب الهجينة".

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول :"هذا بالفعل من صور الحرب الهجينة، تستخدمه الولايات المتحدة".

ومن المقرر أن يقوم الخط بنقل الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا، أكبر في الاتحاد الأوروبي، عبر مسار يمر أسفل بحر البلطيق، على غرار خط نورد ستريم الحالي.

وتم استئناف أعمال البناء هذا الشهر بعد تعليقها العام الماضي بعد فرض العقوبات الأمريكية. وبحسب التقارير فقد تم استكمال 90% من الخط.

وتدين الولايات المتحدة خط الأنابيب وتعتبره تهديدا لأمن حلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كونه يزيد الاعتماد على .

وتتهم روسيا الولايات المتحدة بمحاولة عرقلة المشروع للحفاظ على تدفق إمدادات الغاز الطبيعي الأمريكية، الأكثر تكلفة، للسوق الأوروبية.

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