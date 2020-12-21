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اشتية: شرعنة إسرائيل البؤر الاستيطانية "جريمة حرب" تضاف لملف الجنائية الدولية

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اشتية: شرعنة إسرائيل البؤر الاستيطانية "جريمة حرب" تضاف لملف الجنائية الدولية اشتية: شرعنة إسرائيل البؤر الاستيطانية "جريمة حرب" تضاف لملف الجنائية الدولية

مصراوي Masrawy

01:19 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

رام الله- (د ب أ):

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الاثنين، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "جريمة حرب" تضاف إلى ملف المحكمة الجنائية الدولية.

ودعا اشتية ، في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله المجتمع الدولي ، إلى "عمل كل ما يمكن لمواجهة المشروع الاستيطاني برمته وإدانته ووقفه ومقاطعة مخرجاته".

وأكد أن الاستيطان بكل أشكاله وأماكنه "غير شرعي وغير قانوني".

وأدان اشتية "اعتداءات المستوطنين المسلحين على المواطنين الفلسطينيين في مسافر يطا ومناطق جنوب الخليل" في جنوب الضفة الغربية.

ودعا مجلس الأمن الدولي ، الذي يجتمع اليوم للنظر في الاستيطان، إلى أن يخرج إلى حيز التنفيذ قراره رقم 2334 والقضايا المترتبة عليه وخاصة المتعلقة بالاستيطان".

ورحب اشتية بالبيان المشترك لوزراء خارجية والأردن وفلسطين قبل أيام، الذي أكد قرارات الشرعية الدولية وقرارات العرب ومبادرتهم للسلام، وأن فلسطين قضية العرب المركزية.

وأكد أهمية الدعم العربي لمطالبة الرئيس محمود عباس بعقد مؤتمر دولي للسلام باعتبار ذلك "مدخلا جديا وحقيقيا لإنجاز السلام على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية".

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