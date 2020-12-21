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الهند تعلق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا

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الهند تعلق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا الهند تعلق جميع الرحلات الجوية مع بريطانيا بعد ظهور سلالة جديدة لكورونا

مصراوي Masrawy

01:18 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

نيودلهي- (د ب ا):

أعلنت الهندية اليوم الاثنين تعليق جميع الرحلات القادمة إلى الهند من بريطانيا ابتداء من يوم غد الثلاثاء حتى 31 ديسمبر الجاري.

كما سوف يتم تعليق الرحلات الجوية من الهند إلى بريطانيا مؤقتا خلال نفس الفترة.

وقالت الحكومة في تغريدة" في ظل الوضع السائد في المملكة المتحدة، قررت حكومة الهند تعليق جميع الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى الهند حتى 31 ديسمبر 2020".

وأضافت" التعليق سوف يبدأ الساعة 23:59 غدا الثلاثاء. وسوف يتم تعليق الرحلات الجوية من الهند إلى المملكة المتحدة مؤقتا خلال نفس الفترة المذكورة سابقا".

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