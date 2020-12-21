لخدمة 11 ألف نسمة.. افتتاح مشروع جديد للصرف الصحي في دمياط "صور"

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، محطة الرفع الرئيسية بعزبة الحجازي حسانين" وتتضم مشروع صرف صحي الكاشف الجديد، بمركز الزرقا، في حضور المهندسة أميمة متولي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأزاحت المحافظ الستار عن اللوحة التأسيسية للمحطة، كما استمعت إلى شرح مفصل عن المشروع، الذي يتكون من محطة رفع و شبكة انحدار تتضمن خطوط انحدار UPVC أقطار مختلفة بطول ٨ كيلو، وخط طرد قطر ٣٥٥ مم.

وجرى ربط المشروع بمحطة صرف صحى الباز ومنها إلى محطة معالجة الزرقا، بتكلفة قدرها ٤٥ مليون جنيه، كما تخدم المحطة ١١ ألف نسمة بعزبتي الحجازى حسانين والقزازين وعزبة ٦.

وقالت محافظ دمياط، إن دخول هذه المحطة الخدمة يأتي ضمن خطة المحافظة الطموحة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لاسيما مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، كما نوهت إلى أن المحطة كانت من المشروعات المتعثرة منذ عام ٢٠٠٩.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أنه يجري تنفيذ عدد من المشروعات بمراكز ومدن المحافظة والذي سيحقق طفرة جديدة بذلك القطاع.