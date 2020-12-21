"قادرون باختلاف".. محافظ سوهاج يشهد مهرجان ذوي القدرات الخاصة - صور

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، المهرجان الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "قادرون باختلاف"، وذلك في إطار احتفالات اليوم العالمي للإعاقة.

شهد المهرجان الذي أقيم على ملاعب مدرسة سيتي الخاصة بسوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، محمد عبدالسلام وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوى الإعاقة بالمحافظة، محمد أبو العجب مسئول ملف الإعاقة بالديوان العام.

وشمل المهرجان الرياضي ألعاب "تيلي ماتش" لأطفال ذوي الإعاقة، ومباراة كرة قدم دامجة، وكرة طائرة جلوس، وألعاب القوى لذوي الإعاقة، ومسابقة كراسي متحركة.

وشارك المحافظ في مباراة ترفيهية في تنس الطاولة مع اللاعب البارالمبي، إبراهيم حمدتو، وتفقد المحافظ ومرافقوه معرضا للمنتجات الحرفية للأشخاص ذوي الإعاقة على هامش المهرجان.

وأكد "الفقي" على اهتمام المحافظة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في كافة المجالات بالمجتمع، لافتًا إلى أهمية تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية والأهلية للارتقاء بواقع ذوي الهمم ومنحهم حقوقهم، وتمكينهم من أداء أدوارهم في خدمة وبناء المجتمع.