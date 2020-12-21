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الداخلية: مواصلة الارتقاء بالمواقع الشرطية وتكريس دعائم الاهتمام بحقوق الإنسان -(صور)

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الداخلية: مواصلة الارتقاء بالمواقع الشرطية وتكريس دعائم الاهتمام بحقوق الإنسان -(صور) الداخلية: مواصلة الارتقاء بالمواقع الشرطية وتكريس دعائم الاهتمام بحقوق الإنسان -(صور)

مصراوي Masrawy

12:58 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

كتب- علاء عمران:

قامت لجان من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالمرور على أقسام الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديريتي أمن بنى سويف والغربية للاطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين، وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التي تقدم للمواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية في سهولة ويسر وبشكل متحضر.

كما قام قطاع الخدمات الطبية بتوجيه قوافل تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدليات لصرف الأدوية اللازمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على عدد من (رجال الشرطة، والعاملين المدنين بأقسام ومراكز الشرطة، وعدد من المحتجزين بمختلف الأقسام والمراكز) وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان واستمراراً لتنفيذ خطة المرور على كافة المواقع الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية للمواطنين في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات الأمنية.

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