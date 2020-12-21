بمضبوطات بـ 1.6 مليون جنيه.. ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع مخدر التامول في الغربية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

نجح ضباط مكافحة المخدرات، في ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع مخدر التامول في محافظة الغربية، يديره عنصر إجرامي.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة زفتي بمحافظة الغربية) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع الأقراص المخدرة، وقيامه بإعداد وتجهيز الأدوات والخامات اللازمة لتصنيع الأقراص المخدرة بالعقار محل إقامته، وترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وتبين عدم تواجده .

وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط (10270 قرص مخدر لعقار "التامول" - كمية من مسحوق خاص بتصنيع الأقراص المخدرة – 10 إسطمبات "حديدية وخشبية" لتغليف وتفريغ الأقراص المخدرة – كمية من الشرائط الفارغة - الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التغليف والتصنيع)

وفي سياق متصل، أسفرت الجهود عن ضبط أحد الأشخاص– مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول طنطا، وعثر بحوزته على 7000 قرص مخدر لعقار "ترامادول"- مبلغ مالي - هاتف محمول.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بــ (1,600,00 - مليون وستمائة ألف جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.