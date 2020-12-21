"الأمن العام": تنفيذ 40 ألف حكم قضائي.. وضبط 113 قضية مخدرات خلال يوم

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 30 قطعة سلاح ناري، و113 قضية مخدرات، وتنفيذ 40981 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين ارتكبوا حادث سرقة بالإكراه، و13 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و307 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 سيارات، وضبط 21988 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص (36) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.