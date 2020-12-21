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شاهد.. "آل الشيخ" يوجه بإنجاز المشاريع في اجتماع بقيادات "الإسلامية" بمكة

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نوه بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وأكد أهمية مضاعفة الجهود

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اجتمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، بمدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة ومديري إدارات المساجد والدعوة والإرشاد بكل المحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على احتياجات الفرع، واستعداداته لخدمة ضيوف الرحمن، والاطمئنان على سير عمل المشاريع وتنفيذ خطة الوزارة لهذا العام 1442هـ، والحثّ على استمرار العناية ببيوت الله وتعظيمها وتنظيفها وعمل كل الاحترازات لحماية مرتاديها من فيروس "كورونا".

واستهل "آل الشيخ" الاجتماع بكلمة نوّه فيها بحجم الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لهذه المنطقة العزيزة التي يقصدها المسلمون من مختلف دول العالم والتي تتطلب من جميع أبناء هذه البلاد بعامة ومنطقة مكة المكرمة بخاصة أن يكونوا على قدر المسؤولية واستشعار الأمانة الملقاة على عاتقهم لتقديم أرقى الخدمات وأكملها تحقيقاً لرؤى وتطلعات ولاة الأمر وفقهم الله.

وبيّن أهمية تكثيف البرامج الدعوية وتميزها بما يتناسب مع حاجة الناس من الإرشاد والنصح والوعظ وفق الوسائل المتاحة، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تعزيز الخطاب الدعوي واستغلال الوسائل لنشر منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ القيم الإسلامية والتحذير من خطر الجماعات الحزبية والمتطرفة وتحقيق أفضل المخرجات في كل أعمال الوزارة الدعوية والإدارية والمالية.

وشدد الوزير على ضرورة إنجاز كل المشاريع بوقتها المحدد دون تأخير ومتابعة ذلك، والعمل على أن تكون نموذجية محققة لتطلعات القيادة الرشيدة، إلى جانب الحرص على تطبيق كل الإجراءات والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لضمان سلامة مرتادي بيوت الله والمواقيت من .

ووجّه بتكثيف الجولات الرقابية على المساجد والمواقيت؛ لمتابعة عمل شركات الصيانة والتشغيل والتأكد من قيامها بواجبها على أكمل وجه خصوصاً ما يتعلق في تطبيق كل الاحترازات الصحية لضمان سلامة وصحة المصلين.

وفي ختام كلمته رفع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على الدعم الذي تلقاه الوزارة لتحقق رسالتها بما يتسق مع رسالة المملكة السامية في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.

إثر ذلك ناقش الوزير والمشاركون بالاجتماع خطة الوزارة لهذا العام في منطقة مكة المكرمة وأبرز المشاريع الجاري تنفيذها، كما ناقش الاجتماع تقارير المنجزات للفرع وسبل تطوير الخدمات الالكترونية وتنفيذ البرامج الدعوية والإرشادية.

بعد ذلك استمع "آل الشيخ" إلى مداخلات من مدير الفرع والإدارات التابعة ومديري مكاتب المحافظات بالمنطقة ومهندسي الصيانة والتشغيل عن أعمالهم وما يعترضهم من صعوبات وما يحتاجون إليه من متطلبات لإتمام العمل بالصورة المرضية وفق خطة الوزارة وأهدافها العامة.

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صحيفة سبق اﻹلكترونية

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