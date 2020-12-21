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بدعم بنك التنمية الاجتماعي.. 2800 مستفيد في ختام "همة بحرفة"

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بدعم بنك التنمية الاجتماعي.. 2800 مستفيد في ختام "همة بحرفة" بدعم بنك التنمية الاجتماعي.. 2800 مستفيد في ختام "همة بحرفة"
عمل لـ"التنمية الأسرية" امتد لمناطق الرياض ومكة وعسير والباحة

بدعم بنك التنمية الاجتماعي.. 2800 مستفيد في ختام

اختتمت جمعية "أعمال" للتنمية الأسرية، أمس، معرض "همة بحرفة"، الذي نظّمته برعاية من بنك التنمية الاجتماعية، لتمكين مستفيدي البرنامج الحِرَفي وتأهيلهم للانطلاق لسوق العمل.

وعملت الجمعية بدعم وإشراف من بنك التنمية الاجتماعي على تدريب 2800 مستفيد ومستفيدة في كل من منطقة الرياض ومكة وعسير والباحة، والمحافظات التابعة لها.

يُذكر أن المعرض قد اكتسب طابعًا مميزًا من حيث الحِرَف المتنوعة شملت: صيانة الجوالات، وفن التصوير، وصناعة العطور، وفن التجميل، وصناعة القهوة، والخياطة، والكروشيه، وتنسيق الزهور، والتغليف والتعليب، والنحت على الليزر، إلى جانب برامج تعليمية مجانية استفاد منها عدد من الزوار بالتطبيق والمحاكاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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