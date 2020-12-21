يتجمدون بردًا.. غياب الإنترنت يدفع طلابًا أتراك إلى التلال لمراجعة دروسهم

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ناشدوا وزيرا التعليم والبنية التحتية في تركيا بحلول عاجلة: نريد أن يتم سماعنا

أجبر توقف خطوط شبكات الإنترنت بولاية أرضروم، إحدى المدن الكبيرة في شرق تركيا، الطلاب على الصعود إلى التل في الطقس البارد من أجل متابعة دروسهم عن بُعد.

ويعيش الطلاب في حي "أغجاشار" ببلدة "كوبروكوي" في ولاية أرضروم، معاناة كبيرة بعد انتشار وباء كورونا والانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت.

وبحسب "زمان" التركية، فإن شبكات الإنترنت لا تعمل بشكل جيد في هذا الحي، ومن ثم لا يتمكن الطلاب من متابعة دروسهم في المنزل الدافئ، لذلك يضطرون للصعود إلى التلال من أجل متابعة دروسهم؛ حيث توجد شبكة إنترنت جيدة.

ونشر طلاب الحي مقطع فيديو، طالبوا فيه وزير التعليم القومي ووزير النقل والبنية التحتية، بإيجاد حل لهذه الأزمة.

وقال أحد الطلاب في مقطع الفيديو: "الاستعداد للامتحان صعب في ظل هذه الظروف. نحن نصعد كل صباح إلى هذا التل من أجل متابعة الدروس. نتجمد في هذا البرد. نحن هنا من الساعة 8 صباحًا إلى 17.00 مساءً. نريد أن يتم سماع صوتنا".