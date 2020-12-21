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صور.. حملة لإزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية في سوهاج

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صور.. حملة لإزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية في سوهاج صور.. حملة لإزالة 10 تعديات على الأراضي الزراعية في سوهاج

مصراوي Masrawy

12:56 م الإثنين 21 ديسمبر 2020

سوهاج - عمار عبدالواحد:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، اليوم الاثنين، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 10 حالات.

من جانبه قال المحاسب عدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إنه جرى تنفيذ حملة إزالة لحالات تعدي على الأراضي الزراعية، مضيفا أن الحملة جرت بإشراف نواب رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأشار "أبو عقيل" إلى أن هناك فرق من مركز ومدينة سوهاج تقوم بالمتابعة المستمرة ورصد المخالفات والتعديات، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة ١٠ حالات تعدي على الأرضي الزراعية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة سوهاج أن الإزالات شملت إزالة ٨ حالات تعدي علي أرض زراعية بقرية أولاد عزاز وقروي روافع القصير وتمت الإزالة بالكامل حتي سطح الأرض، كما جرت إزالة حالة تعدي على أرض زراعية في المهد على مساحة قيراط بقرية الصلعا، وإزالة حالة تعدي بقرية بلصفورة نجع العسيرات على مساحة قيراط.

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