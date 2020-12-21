صور.. وزير التعليم العالي ومحافظ بنى سويف يفتتحان معامل الجامعة التكنولوجية

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مصراوي Masrawy

بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مقر الجامعة التكنولوجية ببني سويف، سفير دولة كوريا الجنوبية السيد هونج جين ووك ، بمناسبة مرور عام على بدء الدراسة وتدشين المعامل الكورية الجنوبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سيد عبد القادر رئيس الجامعة التكنولوجية، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، وتشونكي كوان مدير مصنع سامسونج، و اوه يون كيوم المدير الإقليمى لوكالة التعاون الدولي الكورية كويكا، و عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات وعدد من رجال الصناعة والتعليم العالي.

جرى افتتاح عدد من المعامل الكورية على نظام التكنولوجية الكورية طبقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة التعليم العالي ودولة كوريا.

أشاد الوزير بمستوى المعامل، وأن الجامعة التكنولوجية ونظام الدارسة بها، هي إحدى ثمار التعاون بين الدولتين في المجالات المختلفة.

وتفقد الوزير يرافقه المحافظ سير المنظومة التعليمية بالجامعة، التي يدرس بها نحو 144 طالباً، يدرسون برنامجين دراسيين هما : برنامج ميكاترونكس وهو ذو طابع تطبيقي وتكنولوجي يهدف إلى اكساب الطلاب الخلفية المعرفية في مجالات الميكانيكا والكهرباء والمعلوماتية، وتنمية مهارات الطلاب لحل مشكلات التشغيل التقنية في الميكاترونك باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، وتجهيز الطلاب بأساليب تكنولوجية حديثة تسمح للخريج باستكمال الدراسات العليا في مجال التخصص، بالإضافة إلى البرنامج الثاني وهو برنامج تكنولوجيا المعلومات، والذي يعتبر أحد متطلبات السوق المحلي لتغطية احتياجات الصناعة الحديثة القائمة على استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الرقمية، ويهدف البرنامج إلى اعداد وحفظ واسترجاع النسخ الإلكترونية من الوثائق والمراجع وتشخيص أعطال الحاسب الآلي، وإدارة نظم وموارد تشغيل شبكات الحاسب.