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"الزكاة" تتوج جهود تنمية الكفاءات الوطنية بجائزة دولية

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"الزكاة" تتوج جهود تنمية الكفاءات الوطنية بجائزة دولية "الزكاة" تتوج جهود تنمية الكفاءات الوطنية بجائزة دولية
خلال مشاركتها في حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية في دبي

حصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على جائزة "أفضل مبادرة ابتكارية في الموارد البشرية"، خلال مشاركتها في حفل جوائز بيئة العمل المستقبلية في دبي، الذي نظمته شركة "إنفورما للمعارض"، وذلك إثر النجاح الذي حققته مبادرة "أكاديمية الزكاة والدخل" في عام واحد فقط من إطلاقها.

وتحظى الأكاديمية باهتمام الهيئة العامة للزكاة والدخل، إيماناً منها بأن رأس المال البشري هو عنصر الارتكاز الأساسي في تحقيق إستراتيجية الهيئة 2020 - 2022، التي تهدف إلى بناء منظومة عمل فَعَّالة، اعتماداً على مُمَكّن "كفاءات من أجل المستقبل"، الذي يسعى إلى جذب ورعاية المواهب الوطنية من أجل مستقبل أفضل للمملكة.

وقال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: حصول الهيئة على هذه الجائزة يعد إثباتاً على مسعاها الجاد إلى بناء منظومة موارد بشرية فَعّالة، تحظى بالتميز المؤسسي والكفاءة الإدارية في إدارة أموال الزكاة والضرائب في المملكة، بما يتوافق أفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأضاف: يتولى فريق عمل رأس المال البشري في الهيئة، ممثلاً بإدارة تطوير الكفاءات، الإشراف العام على الأكاديمية، لضمان جودة تطوير وتنفيذ الخدمات والبرامج المقدمة بالتعاون مع الإدارات المعنية، والجهات ذات العلاقة.الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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